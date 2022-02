Michel Vlap: "J'aurais aimé réussir ce que Zirkzee réussit"

Toujours sous contrat avec Anderlecht jusqu'en juin 2024, Michel Vlap est actuellement prêté à Twente.

Prêté sans option d'achat à Twente par Anderlecht cette saison, Michel Vlap a disputé l'intégralité des rencontres d'Eredivisie de l'actuel quatrième du championnat. En 21 matches, le milieu de terrain de 24 ans a inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

Dans un entretien réservé à Het Nieuwsblad, le milieu de terrain néerlandais s'est exprimé sur les performances des Mauves, ainsi que sur la suite de sa carrière. "Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je n'ai aucune influence là-dessus. Actuellement, je suis concentré sur mon prêt à Twente. Je n'ai jamais complètement fermé la porte à quoique ce soit. Je ne suis jamais retourné physiquement à Anderlecht pour aller voir un match, mais je les regarde tous à la télévision. Mon contrat court jusqu'en 2024, je suis donc officiellement toujours un joueur d'Anderlecht."

Cet été, les Mauves chercheront donc une solution pour le joueur pour lequel ils ont déboursé 7M€ en 2019. "Cela ne s'est pas passé comme je le voulais, mais j'avais une bonne relation avec les fans ainsi qu'avec une bonne partie du groupe. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai envoyé un message à Zeno Debast pour le féliciter. Je suis également toujours en contact avec Bart Verbruggen et Wesley Hoedt. Et j'aime beaucoup la façon avec laquelle lui et Joshua Zirkzee évoluent. J'aurais d'ailleurs aimé réussir comme Joshua réussit actuellement."