Versailles au Parc des Princes: la réponse est donnée

Le petit Poucet de cette coupe de France se cherche un stade pour affronter l'OGC Nice.

Futur adversaire de l’OGC Nice le 2 mars, Versailles espérait disputer sa demi-finale de Coupe de France au Parc des Princes. Le pensionnaire de National 2 avait sollicité le Paris Saint-Germain pour obtenir l’autorisation d’y jouer. Mais en raison du nombre de matchs déjà prévus dans l’enceinte parisienne à cette période, le PSG a refusé la demande de Jean-Luc Arribart.

"Ce n’est pas possible pour des raisons de pelouse qui nécessitent un entretien particulier, a expliqué le directeur général de Versailles au quotidien Le Parisien. On respecte totalement leur décision. On comprend parfaitement. On est déçu car c’était le rêve de tous les joueurs et du staff de jouer au Parc des Princes, de jouer une demi-finale de Coupe de France. On ne sait pas encore où on jouera. On va étudier toutes les hypothèses."

Etant donné que le Stade de France coûterait trop cher, la piste la plus probable mène au Stade Charléty. En tout cas, Versailles a jusqu'à lundi pour communiquer son choix à la Fédération Française de Football.