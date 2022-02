Gros coup dur pour Newcastle

Gros coup dur pour Kieran Trippier et Newcastle. Le latéral droit, arrivé cet hiver de l'Atlético Madrid, s'est blessé ce week-end lors du match de Premier League face à Aston Villa, le tout après avoir marqué le seul but du match.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les nouvelles sont mauvaises. Les Magpies ont confirmé ce lundi que le joueur souffrait d'une fracture au cinquième mététarse du pied gauche. La durée de son indisponibilité n'a pas été révélée.

🤕 Kieran Trippier is set to be sidelined for #NUFC's upcoming fixtures after fracturing a bone in his foot during yesterday's win over Aston Villa.



Wishing you a speedy recovery, @trippier2.



⚫️⚪️