Brendan Rodgers : "Tielemans n'a rien refusé du tout"

La situation du Belge commencerait-elle à faire grincer des dents chez les Foxes ?

Alors que plusieurs médias avaient relayés que Youri Tielemans avait refusé de prolonger son contrat à Leicester et que par conséquent il partirait à la fin de la saison, Brendan Rodgers est monté au créneau et a tenu à démentir cette information. Du moins, si le Belge a refusé de prolonger, son entraîneur n'en a pas été mis au courant.

"Je ne suis pas au courant de cela (que Tielemans a refusé de prolonger). Je pense que le club m'aurait mis au courant si c'était le cas. Premièrement, il n'a rien refusé du tout, j'ai entendu des rumeurs mais la situation est la même qu'avant", a-t-il déclaré selon The Sun, avant d'ajouter : "C'est un joueur fantastique et il n'y a pas eu de mouvement. (...) "En ce qui concerne toute négociation de contrat, c'est entre l'agent et le club. Mon travail est d'essayer de faire progresser Youri en tant que joueur."