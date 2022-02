Jean-Michel Aulas l'a toujours mauvaise : "L'OL est floué par la LFP, par Marseille et par la FFF"

Le président des Gones a regretté les sanctions prononcées suite au jet d'une bouteille d'eau au visage de Dimitri Payet qui avait entraîné l'interruption définitive du match contre l'Olympique de Marseille le 21 novembre au Groupama Stadium.

Présent ce mercredi devant les médias pour effectuer son traditionnel bilan des finances de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas n'a toujours pas digéré l’interruption définitive du match entre Lyon et Marseille.

"Dans l'affaire OL-OM, l'OL est floué par la LFP, par Marseille et par la FFF. Le match a été arrêté dans les circonstances que l'on connaît, on a pris un point de pénalité, qui nous empêche d'être cinquièmes seuls, ce (mercredi) matin, mais l'incompréhension est totale, a pesté le dirigeant. Celui qui a jeté la bouteille n'est pas Lyonnais, il a été reconnu coupable à 100 % par la justice, sanctionné, et derrière on vient nous faire porter une responsabilité très grave sur le plan économique. J'ai été aussi personnellement sanctionné dans des circonstances anormales."

Rappelons que le président rhodanien a écopé de 10 matchs de suspension, dont 5 avec sursis, pour ses propos jugés menaçants envers l'arbitre Ruddy Buquet ce soir-là.