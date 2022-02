Yahya Nadrani et Seraing s'accrochent : "Jouer le maintien n'est pas facile"

Ce vendredi soir en ouverture de la 28ème journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing se déplacera à la Ghelamco Arena pour y affronter La Gantoise.

Le RFC Seraing a enregistré une défaite cruelle dans les arrêts de jeu contre l'Antwerp le week-end dernier. "Il a fallu digérer un peu sans parler du penalty non sifflé pour nous, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Un peu difficile, mais il faut vite passer à autre chose", a confié Yahya Nadrani. "Le groupe n'est pas découragé, mais jouer le maintien n'est pas facile. Il faut pouvoir tenir mentalement malgré les défaites et les dynamiques négatives. Et constater le positif quand on perd, c'est dur aussi. Il faut rapidement tourner la page", a souligné le défenseur central.

Le promu sérésien va croiser le fer avec La Gantoise ce week-end. "On va jouer à Gand, donc il faut vite se remettre dedans et à niveau. On va affronter une belle équipe et la motivation sera bien présente", a précisé le Marocain qui veut maintenir l'écart (7 points) avec le Beerschot, lanterne rouge. "Après, il ne faut pas trop regarder derrière. Il suffit d'une voire deux victoires pour se donner de l'air. J'ai l'impression que ça fait des mois que nous sommes à 3 points de Zulte Waregem. Chaque match sera une finale désormais", a conclu le joueur âgé de 25 ans.