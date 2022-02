Ousmane Dembélé copieusement sifflé, Piqué réagit : "Dérangeant et blessant"

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone lors du mercato d'hiver car il refuse de prolonger son contrat, qui prendra fin cet été, le Français a été copieusement sifflé par le Camp Nou lors de son entrée en jeu face à Naples (1-1) ce jeudi en Europa League.

Ousmane Dembélé (24 ans, 13 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) a été copieusement sifflé par les supporters du FC Barcelone ce jeudi soir. Une situation délicate qui gêne Gerard Piqué (35 ans, 29 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison).

"Les sifflets contre Dembélé ? Je ne sais pas comment ils vont l'affecter. Les gens sont libres de s'exprimer comme ils le souhaitent, mais il faut qu'ils sachent que siffler l'équipe ne sert à rien. Je comprends que les gens soient énervés par la situation, mais les sifflets dérangent et blessent", a expliqué le défenseur central après le coup de sifflet final.