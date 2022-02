Amadou Onana, sacrifié sur l'autel de la tactique

Le tout jeune milieu de terrain lillois aurait certainement aimé jouer à sa position naturelle sur la pelouse de Chelsea.

Si Romelu Lukaku n’a pas du tout foulé la pelouse de Stamford Bridges ce mardi soir, Amadou Onana était lui aligné dans le onze de départ de Jocelyn Gourvennec côté lillois. Mais surprise : il n’a pas évolué au poste de médian défensif, mais en tant que numéro 10 dans un 4-2-3-1. A la 65ème minute de jeu, il a été remplacé par Burak Ylmaz.

Du coup, cette titularisation a plutôt été un cadeau empoisonné pour le Diablotin. Tout d’abord, penchons nous sur les datas de sa rencontre. 29 ballons touchés, 74% de passes réussies (14/19), 11 ballons perdus au final : en une hure de temps de jeu, c’est peu. La raison ? Pas les qualités du joueur, mais surtout le plan de jeu du LOSC.

Habituellement, dans un 4-4-2 voir un 4-2-4, les ailiers (Bamba et Renato Sanches ce mardi), rentrent systématiquement dans l’axe vu l’absence de numéro 10 dans l’équipe. Ce mardi, ils ont effectué les mêmes courses… sauf qu’il y avait Onana dans cette zone. Du coup, sa présence n’était pas obligatoire et il devait plutôt aller boucher les trous laissés par ces ailiers. Au lieu de jouer en 10, il a plus été un 6 « pompier de service », victime du changement tactique de son coach.

D’ailleurs, quand on regarde la Heatmap de l’ancien joueur de Hambourg, on remarque qu’il n’est pas resté dans l’axe, à nouveau à force de compenser les faiblesses de son équipe sur les côtés, surtout le gauche.

Dans 3 semaines, on espère que Onana pourra jouer à sa meilleure position, c’est-à-dire au poste de 6 ou de 8. Tout le monde en sortirait gagnant.