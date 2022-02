LDC : Manchester United arrache un nul inespéré à l'Atlético, Benfica tient l'Ajax en échec

Les rencontres retour s'annoncent très disputées.

L'Atlético Madrid a loupé le coche à domicile contre Manchester United. Les Colchoneros ont dû se contenter du match nul 1-1 dans les dernières minutes. Pourtant, la bande à Simeone a livré une belle prestation et a ouvert le score dès la 7e grâce à Joao Felix.

Malgré sa domination, le club madrilène fut rattrapé à la 80e suite à un but du jeune talent mancunien Elanga. L'Atlético aurait pu reprendre l'avantage dans les derniers instants si la frappe de Griezmann ne s'était pas échouée sur la latte.

Dans l'autre rencontre de la soirée en LDC, Benfica et l'Ajax se sont quittés sur le score de 2-2. Tadic avait ouvert le score à la 18e pour les Ajacides avant que le club lisboète n'égalise suite à un auto-but d'Haller. L'attaquant ivoirien rattrapera son erreur trois minutes plus tard en inscrivant un nouveau but mais cette fois-ci dans le bon camp.

Finalement, Benfica fera 2-2 à la 72e grâce à un but de l'ex-Gantois Yaremchuk. On notera que Jan Vertonghen a joué l'intégralité de la rencontre.