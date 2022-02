Un nouveau prétendant en Italie pour Divock Origi ?

Même si l'information reste à prendre avec des pincettes, Origi pourrait se diriger vers la Serie A la saison prochaine.

Bientôt la fin de la "belle" histoire entre Divock Origi et Liverpool ? Cela pourrait être le cas. On le sait, le Diable Rouge est en fin de contrat avec les Reds et ne devrait pas prolonger l'aventure. Du coup, les rumeurs de transfert vont bon train.

La dernière en date nous vient de Tuttomercatoweb.com. Selon le site italien, Origi serait sur les tablettes du Napoli. Même si l'information reste à prendre avec des pincettes, les Napolitains souhaiteraient faire du Belge l'éventuel remplaçant d'Osimhen, pressenti sur le départ. La situation contractuelle du joueur de Liverpool pourrait permettre aux Partenopei de le récupérer gratuitement. Affaire à suivre...