Ancelotti et le bloc bas, c'est terminé

Le Real Madrid veut faire évoluer son jeu dans les prochaines semaines.

Marqué par la défaite contre le Paris Saint-Germain (0-1) en Ligue des Champions, le Real Madrid va changer de stratégie. D’après Marca, l’entraîneur Carlo Ancelotti et ses joueurs se sont réunis dès le lendemain de ce 8e de finale aller et se sont aperçus qu’ils devaient abandonner leur bloc bas pour un pressing plus haut.

"L'histoire de cette saison, c'est qu'on a commencé avec une idée très claire, en défendant en 4-4-2, a rappelé le coach italien en conférence de presse. Mais après la défaite contre l'Espanyol (1-2, le 3 octobre), on a essayé de défendre avec un bloc bas et cela nous a réussi, avec 10 victoires consécutives. Mais ensuite, on a eu plus de problèmes et on a pensé à presser plus haut maintenant."

En attendant le 8e de finale retour prévu le 9 mars face au PSG, les Merengue pourront tester leur nouveau plan de jeu contre le Rayo Vallecano ce samedi (18h30) en Liga.