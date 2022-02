Jean-Louis Garcia avant Zulte-Seraing : "On l'a déjà gagné le match de la mort"

Ce dimanche, le RFC Seraing va disputer un match crucial à Zulte Waregem lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Le RFC Seraing a pris un sacré coup sur la tête après sa lourde défaite à La Gantoise mercredi (4-0). "Après l'ouverture du score, on prend un deuxième but où on voit les fantômes du passé resurgir avec des erreurs déjà commises. Le troisième but gantois est joué à la perfection, mais on était KO debout ausi. Les mauvais résultats et les défaites consécutives sont remontés à la surface, un processus psychologique bien connu au haut niveau", a confié Jean-Louis Garcia en conférence de presse. "On est une équipe qui joue le maintien et le doute s'immisce dans l'esprit. On a plongé à Gand, mais on a limité la casse en deuxième période. Il faut tourner la page et penser au prochain match", a souligné le technicien français.

"Le plus important sera la gestion des émotions"

Actuellement barragiste, le RFC Seraing est dans l'obligation d'aller s'imposer à Zulte Waregem qui compte trois points de plus au classement. "Zulte n'est pas mieux que nous puisqu'ils restent sur une lourde défaite aussi avec ce 5-0 à Courtrai. Un match de durs dans la tête. Un match où il n'y aura pas de place pour des défaillances mentales. La tactique ou la technique passeront après car le plus important sera la gestion des émotions. On est capable de bien aborder ce type de match comme on a pu le voir contre le Beerschot. On a déjà joué le match de la mort et on l'a gagné !", a lâché le technicien français avant d'évoquer ce qui coince actuellement chez les Métallos.

Le promu sérésien éprouve de grosses difficultés à faire trembler les filets ces dernières semaines. "Un manque d'efficacité. Georges Mikautadze est un peu dans le creux en ce moment. On essaie de lui dire qu'il ne doit pas se mettre toute la pression ou la responsabilité de l'équipe sur les épaules. Il encore fort jeune même si c'est le joueur qui nous fait gagner des matchs. Il faut agir dimanche contre Zulte", a conclu Garcia.