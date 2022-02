Seraing peut-il stopper sa course inexorable vers les barrages ?

La fin de la saison risque d'être très longue au Pairay.

Seraing, un autre club liégeois qui est dans le dur. Dimanche à Zulte, les Métallos ont joué le jeu voulu par Timmy Simons et ses hommes. Résultat : des occasions manquées et un but encaissé en première-mi temps, le presque-néant en seconde, et une défaite 1-0 face à un concurrent direct qui est désormais à 6 points. Dès lors, la question se pose : Seraing peut-il encore s'extirper de sa place de barragiste ?

Fin janvier, Seraing sortait vainqueur du Beerschot (2-1) et pouvait regarder vers l'avant, sauf que maintenant cela semble très compliqué...

Avec une série en cours d'1 point sur 15 depuis cette victoire cruciale, les hommes de Jean-Louis Garcia semblent de plus en plus usés au fil des matchs. Alors que dans la première partie de saison, ils avaient fait preuve de belles ressources pour aller chercher notamment un nul contre Gand, des victoires contre le STVV, Zulte - justement - ou OHL ainsi que des défaites étriquées contre Bruges (3-2) ou contre Anderlecht en Coupe de Belgique - 3 buts partout et une élimination aux penaltys - les récentes défaites contre Charleroi (2-0) et Gand (4-0) n'était pas réellement convaincantes.

Et des fois, lorsque l'on mérite (bien) mieux, le sort s'acharne, comme contre l'Antwerp où les Métallos se sont inclinés dans les arrêts de jeu sur un but qui sort de nulle part et une boulette de Dietsch.

Le départ de Jordi Condom et l'arrivée de Garcia ne semble pas porter ses fruits. Depuis sa nomination, Seraing n'a remporté qu'un seul match et engrangé un seul nul, pour 6 défaites.

Presque tous les compartiments du jeu sérésien sont grippés. La défense, déjà amputée de Dario Del Fabro, a vu l'expérimenté Molla Wagué rompre son contrat même pas un mois après son arrivée. Si les arrivées de Dabila et Opare ne sont pas catastrophiques et que Dyrestam sorti une prestation intéressante pour son premier match dimanche, les faits sont là : Seraing est la 3e plus mauvaise défense de Pro League, et le manque de stabilité au sein de son arrière-garde y est indéniablement pour quelque chose. Depuis le début de l'année 2022, Seraing a encaissé pas moins de 16 buts, soit une moyenne de 2 par match.

De plus, et le problème est au moins tout aussi préoccupant : Seraing ne marque plus. Depuis la victoire contre le Beerschot fin janvier, plus aucun but n'a été inscrit. Un calme plat, dont les occasions franches ratées en première mi-temps contre Zulte en sont un dernier et récent exemple. Si le tandem Maziz - Mikautadze était capable de faire des étincelles et que Bernier arrivait à dynamiter le flanc, tout comme Ablie Jallow, cette panne prolongée fait que Seraing est l'actuelle plus mauvaise attaque de Pro League, avec moins d'1 but marqué en moyenne par match.

© photonews

Seraing est dans une spirale négative, c'est indéniable. Leur place de barragiste, qu'ils occupent depuis déjà la 20e journée de championnat, ils devront la quitter en essayant de dépasser Zulte, ou Eupen qui est à 5 points. Et cela passera par des résultats face à Bruges, OHL, le Standard, Ostende et Genk.

Les Pandas ne devront affronter que Genk comme "gros" en championnat, mais ont aussi un match de Coupe décisif contre Anderlecht. Zulte a le calendrier le plus difficile, avec justement la réception d'Eupen, mais aussi les rencontres contre Gand, l'Antwerp, Saint-Trond et Charleroi.

Bref, Seraing n'a plus que 5 matchs pour tout donner et espérer ne pas disputer épuisé et peu confiant le barrage, et risquer de déjà retrouver un championnat qu'il a quitté la saison dernière.