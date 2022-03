Gert Verheyen évoque les artistes du Club Bruges et de La Gantoise : "Il n'est pas inconcevable qu'il débute sur le banc"

Mercredi soir, le Club de Bruges et La Gantoise s'affronteront en demi-finale retour de la Croky Cup. Un duel entre Noa Lang et Tarik Tissoudali, les deux artistes des deux clubs rivaux.

Gert Verheyen passe les deux dribbleurs à la loupe dans Het Nieuwsblad. Verheyen constate que Noa Lang ne peut plus laisser son empreinte sur le jeu de Bruges, comme il l'a fait dans au départ. "Au premier semestre, l'impact de Lang au Club a été très important. Maintenant c'est moins le cas. Contre l'Antwerp, il était même le joueur offensif le moins en vue. Il n'est même pas inconcevable qu'il débute sur le banc."

"Avec Tissoudali, il n'y a pas de doute. Son importance à La Gantoise a énormément augmenté. Mais il y a aussi simplement moins de concurrence à Gand. Mais tout est lié au niveau de la forme. N'oublions pas que Lang a récemment contracté le Covid-19. Il est dans le creux, n'est pas en confiance et joue plus loin du but. Avec un joueur de son calibre, cela peut encore changer demain", a déclaré Verheyen.