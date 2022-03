Bonne nouvelle pour Lyon et Jason Denayer !

Il n'a plus joué depuis le 6 décembre.

L'Olympique Lyonnais a annoncé le groupe repris par Peter Bosz pour le déplacement à Lorient (vendredi, 21h). Jason Denayer fait partie de la liste. Le Diable Rouge était absent depuis le 6 décembre et une blessure à la cheville.

Figure également dans la liste Jeff-Reine Adélaïde. Le milieu de terrain est convoqué pour la première fois depuis plus d'un an et sa blessure aux ligaments croisés.

Par contre, les Gones devront faire sans Léo Dubois, Tanguy Ndombélé et Sinaly Diomandé. Rayan Cherki est quant à lui encore sur la touche et il est peu probable qu'il rejoue cette saison.