Marcelo Bielsa restera à jamais dans le cœur des supporters de Leeds : un bar et une rue renommés en son honneur

"El Loco" aura marqué le club et ses fans durant ses 4 saisons passées à Elland Road.

Si le départ de Marcelo Bielsa de Leeds United était somme toute logique au vu de sa situation sportive, cela a véritablement brisé le coeur des supporters du club anglais. L'Argentin a fait revivre le club, l'a fait remonter en Premier League, et a enchanté à nouveau les fans de football avec un jeu offensif et volontaire.

Mais les fans de Leeds pourront encore se rappeler au bon souvenir d'El Loco, et cela avant les matchs à domicile, à Elland Road. The Sun rapporte en effet que le bar "The Peacock" (surnom de l'équipe) à proximité du stade a été renommé "The Bielsa" jusqu'à la fin de la saison. Les autorités de la ville ont également confirmé qu'une rue sera renommée "Marcelo Bielsa".

Les fans anglais et le football, une vraie histoire d'amour...