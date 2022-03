Charles De Ketelare: "Nos supporters méritaient cette performance"

Après une blessure à l'épaule et une infection au Coronavirus, Charles De Ketelaere a fait son retour avec Bruges face à Seraing.

Absent contre l'Antwerp et contre Gand, Charles De Ketelaere a fait son retour contre Seraing. "Gagner 0-5 en déplacement, c'est tout simplement bien", a déclaré De Ketealere après la rencontre. « Nous sommes donc tous heureux. Personnellement, je suis content d'avoir pu jouer une demi-heure, surtout quand c'était déjà 0-3 en notre faveur. Cependant, je pensais que c'était bien que nous continuions à chercher plus de buts. Bien sûr, c'est plus facile contre dix hommes, ce qui n'est pas amusant pour Seraing . »

"Mais je suis content que nous ayons pu montrer cinq buts à nos fidèles supporters, car ils le méritent certainement de venir à Seraing aussi nombreux. Il nous revient maintenant de ne plus perdre de points jusqu'aux Play-Offs et alors nous verrons quelle sera la différence avec l'Union au départ."