Mike Vanhamel sort du silence : "Ne plus pouvoir jouer pour des raisons extra-sportives est difficile pour moi"

Le conseil d'administration du Beerschot a décidé que Mike Vanhamel ne peut plus jouer pour le club. Le gardien de but avait perdu son brassard de capitaine après le départ de Javier Torrente et il est désormais suspendu. Wouter Biebauw sera dans les buts pour le derby contre l'Antwerp.

Mike Vanhamel ne fait plus partie de l'équipe première du Beerschot. Antoine Lejoly est le gardien de but remplaçant désormais. Vanhamel ne jouera pas cette saison. Il a encore un contrat jusqu'en 2024, mais ne le terminera probablement pas. Sur Instagram, il a réagi et a fait part de sa déception.

"Fier d'avoir été le capitaine du vaisseau mauve ! Tout le temps, aussi bien dans les beaux moments fantastiques comme l'inoubliable titre en D1B, mais aussi dans les moments difficiles comme cette saison ! Dès ma nomination comme capitaine, la mission était claire ! Poursuivre dans la voie choisie et assurer le maintien des bases de la reconstruction du Beerschot ( Tene quod bene) ! Un partenariat réussi et basé sur le travail acharné, la confiance et la critique de l'autre."

"Critique pour tout le monde ! Pour moi en premier lieu, pour le club et les coéquipiers en second lieu ! Lors de chacun des 134 matchs, j'ai porté le maillot du Beerschot avec fierté, quel que soit le résultat, la performance de l'équipe ou la performance individuelle ! Alors ne plus pouvoir jouer pour des raisons extra-sportives est particulièrement dur pour moi ! Parce que même lorsque les choses ne vont pas bien, la vérité doit toujours être dite ! Les egos ne comptent pas, les querelles personnelles doivent être mises de côté et tous les têtes doivent être tournées dans la même direction pour que le navire garde le cap. Quoi qu'il en soit, je donnerai tout pour le club jusqu'à la dernière seconde !"