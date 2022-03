Nantes sommé par la LFP de réintégrer Anthony Limbombe au groupe pro

S'entraînant avec la réserve, il n'a plus joué un match avec le groupe A depuis deux ans.

Bientôt la fin du tunnel pour Anthony Limbombe ? Recruté à Bruges en 2018 pour plus de 8 millions d'euros par le FC Nantes, le Belge de 27 ans n'a plus joué avec les Canaris depuis le 7 mars 2020, soit tout pile deux ans.

Mais celui qui s'entraîne actuellement avec l'équipe réserve du FC Nantes vient d'obtenir gain de cause devant la commission juridique de la LFP. Selon RMC Sport, cette dernière a accepté les revendications du joueur et a sommé le club de le réintégrer dans le groupe pro.

Limbombe avait expliqué être "convoqué avec l'équipe réserve de manière permanente depuis le 14 septembre 2021 et bénéficiant au sein de cette dernière d'infrastructures d'entraînement de qualité inférieure en comparaison avec celles de l'équipe première". Le fait de ne plus apparaître "sur la photo de l'équipe première ou le site internet du club et ne plus être convié aux événements organisés avec les sponsors du club" sont également des éléments à propos desquels Limbombe avait protesté auprès de l'instance.

La décision est intervenue le 1er mars et s'applique depuis le 4 mars. Nantes dispose d'un délai de 48 heures pour accèder à cette obligation. En cas de refus de s'y souscrire, le club risque une amende.