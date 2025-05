📷 Que fait Eden Hazard depuis la fin de sa carrière ? Sa nouvelle vie pourrait vous surprendre

Après sa retraite du football, Eden Hazard s'est découvert une nouvelle passion : le golf. Présent au Soudal Open, il assume son niveau modeste mais savoure chaque partie

Il fut un temps où Eden Hazard glissait entre les défenseurs sur le terrain. Aujourd’hui, il glisse… sur le green, club en main, sourire intact. Oubliez les stades pleins à craquer, les chants des supporters et les dribbles. L’ancien numéro 10 a rangé ses crampons pour un style de vie plus zen.

C’est au Soudal Open, lors du tournoi Pro-Am au Rinkven Golf Club de Schilde, qu’il a fait son apparition. Décontracté, casquette vissée sur la tête et humour en bandoulière, Eden ne cherche pas la performance, il cherche le fun.

Dans un entretien relayé par Le Soir, il raconte avec autodérision : "Les dix premiers jours, je n’ai pas touché la balle une seule fois. Je me suis alors demandé quel était l’intérêt de tout cela. J’ai abandonné."

Eden Hazard is enjoying retirement 🏌️‍♂️ pic.twitter.com/cETV3io5V2 — B/R Football (@brfootball) May 21, 2025

Mais il ne s’est pas arrêté là. Car au bout du club, il y avait un déclic : "Petit à petit, on frappe quelques bonnes balles et on y prend goût. Et tu joues avec tes amis, tes frères…" Moins une histoire de technique qu’une histoire de liens.

Évidemment, le Belge reste fidèle à lui-même : "J’ai regardé la météo et j’ai vu qu’il faisait beau aujourd’hui alors j’ai dit ok. S’il y avait eu de la pluie, je ne serais pas venu. Je joue qu’avec le soleil !" Difficile d’être plus honnête. "Mon niveau ? Vraiment mauvais, vous allez voir. Et ne vous moquez pas !"