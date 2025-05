Le RAEC Mons annonce une grande nouvelle pour le futur du club

Le RAEC Mons vient d'annoncer une étape importante à propos de l'ouverture du capital de l'équipe à un nouvel investisseur. Le club est prêt à ouvrir celui-ci pour accélérer son développement.

L'équipe aimerait accueillir un partenaire financier afin de renforcer le Conseil d'administration. Ce dernier est actuellement composé de deux propriétaires qui se partagent chacun une moitié, Hubert Ewbank et Bernard Courcelles.

"Nous avons voulu remettre Mons sur la carte du football belge, et cela s’est fait avec du travail, de la passion, de la loyauté et une vision claire", a tenu à exprimer Bernard Courcelles, qui est l'un des grands acteurs de l'évolution du club ces dernières saisons. "Le modèle est aujourd’hui stable, les comptes sont équilibrés, nous allons bientôt récupérer le matricule 44 et l’engouement populaire est bien présent autour des Dragons."

Les prémices de la recherche

La recherche du nouvel investisseur n'est cependant encore qu'à ses débuts et le RAEC Mons est ouvert à de nombreuses propositions. "Ce que nous recherchons, ce n’est pas simplement un apport financier. C’est un partenaire qui croit en notre projet, en notre identité, et qui souhaite construire avec nous", poursuit Courcelles avant de préciser qu'il est satisfait du soutien que le club a avec des partenaires dynamiques mais aussi avec la ville. L'objectif est de trouver un acteur capable d'insuffler un nouvel élan pour l'équipe, que ce soit en équipe première, avec les jeunes talents, la sélection féminine ou encore au niveau de la section futsal.

"Nous avons reçu quelques signaux d’intérêt. Mais nous prendrons le temps nécessaire pour étudier chaque proposition, avec comme priorité la pérennité du club. Le RAEC Mons appartient à une ville, à une région. L’ouverture du capital n’est pas une fin en soi, mais un levier pour grandir ensemble !", précise le club.

Le potentiel de développement reste donc considérable, que ce soit par exemple au niveau du centre de formation ou de l'achèvement du stade Tondreau. Un défi de taille est donc en vigueur pour le club, que ce soit d'un point de vue sportif ou administratif.