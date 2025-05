Nouveau signal négatif concernant une piste d'Anderlecht, qui ne devrait pas se concrétiser

Les grands travaux ont commencé pour Olivier Renard, qui va devoir reconstruire le noyau du RSC Anderlecht cet été. L'une des pistes citées récemment, cependant, paraît se compliquer.

Récemment, une rumeur plaçait le jeune Luciano Valente (21 ans), milieu de terrain du FC Groningue, sur la liste des joueurs suivis par le RSC Anderlecht. L'Italo-Néerlandais a réalisé une belle saison en Eredivisie, délivrant 7 passes décisives.

Révélation du championnat, il est donc également fort suivi par de grands clubs néerlandais : l'Ajax, le PSV Eindhoven et Feyenoord auraient également coché son nom. Valente est récemment devenu international néerlandais U21, après avoir évolué en équipes d'âges italiennes.

Sous contrat jusqu'en 2028, Luciano Valente est évalué à 2,5 millions d'euros par Transfermarkt, mais Groningue pourrait être très gourmand et en demander jusqu'à 10 millions d'euros. C'était déjà un premier très gros revers pour Renard et Anderlecht dans ce dossier.

Désormais, le Eindhovens Dagblad affirme que Valente privilégierait quoi qu'il en soit un transfert aux Pays-Bas plutôt qu'un départ à l'étranger. Voilà probablement de quoi doucher l'enthousiasme anderlechtois.

L'entrejeu du Sporting va déjà se renforcer avec Cédric Hatenboer une fois la saison terminée ; pour le reste, on ignore encore qui part et qui reste au Lotto Park. Leander Dendoncker ne devrait pas être acheté ; Théo Leoni et Yari Verschaeren n'ont plus qu'un an de contrat, tout comme Mario Stroeykens...