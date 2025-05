Fils et petits-fils de Rouches, voici ce que Diego Moreira peut apporter aux Diables Rouges

Diego Moreira est la surprise de la sélection de Rudi Garcia. L'ancien espoir portugais défendra désormais les couleurs de la Belgique et pourrait apporter un vrai plus aux Diables Rouges.

C'est la plus grande surprise de la sélection. L'Union Belge a finalement réussi à convaincre Diego Moreira, qui a changé de nationalité sportive cette semaine auprès de la FIFA pour pouvoir honorer la convocation de Rudi Garcia. "La première victoire de Vincent Mannaert et son staff", clamait le sélectionneur en conférence de presse.

International portugais depuis 2019 et la catégorie U16, le fils et petit-fils des anciens Rouches Almani Moreira et Helmut Graf va venir renforcer notre équipe nationale à un poste assez peu pourvu : celui de piston/flanc gauche.

Enfin un vrai concurrent pour Maxim De Cuyper

Dans la sélection actuelle, le seul qui était en mesure de tenir ce rôle s'appelle Maxim De Cuyper (Arthur Theate n'est pas un arrière gauche, rappelons-le, et Jorthy Mokio est un profil totalement différent). Le défenseur latéral du Club de Bruges est un joueur à vocation très offensive qui peut faire beaucoup de bien dans les trente derniers mètres, mais qui a aussi parfois tendance à oublier l'attaquant qui part dans son dos.

Seule véritable solution ayant accumulé un minimum d'expérience internationale et des grands matchs, De Cuyper va désormais se retrouver avec un sérieux concurrent dans les pattes, car le piston gauche de Strasbourg vient de sortir une grosse saison dans l'un des cinq grands championnats européens et n'a pratiquement pas manqué le moindre match (plus de 2.500 minutes de jeu en championnat).

#JoueurDeLaSaison | Diego Moreira, 3e meilleur joueur de la saison 24/25



⚽️ 2 buts

🎁 7 passes décisives



Rendez-vous demain soir pour le reveal du numéro 2 !



https://t.co/O33ZJVN7UO pic.twitter.com/7gl5tu65Vg — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 15, 2025

Joueur très polyvalent, capable d'évoluer dans un rôle défensif comme plus offensif, Diego Moreira (20 ans), né à Liège et passé par l'académie du Standard pendant neuf saisons, a été élu troisième meilleur joueur de la saison de Strasbourg, septième de Ligue 1, avec deux buts et sept passes décisives au compteur.

De plus, même si ce ne sont pas les statistiques qui envoient les ballons au fond des filets, Diego Moreira fait partie des meilleurs défenseurs latéraux de moins de 21 ans dans les cinq grands championnats européens dans plusieurs domaines bien précis, comme les passes clés, les occasions créées, la progression du ballon et les dribbles tentés. "Un joueur très actif offensivement", résumait Rudi Garcia.

🇵🇹🔵 Diego Moreira vs Top 5 League U21 Fullbacks



◎ Assists - 1st

◎ Offensive duels - 1st

◎ Expected goals - 1st

◎ Expected assists - 1st

◎ Key passes - 1st

◎ xA per 100 passes - 1st

◎ Chance creation ratio - 1st

◎ Touches in box - 1st

◎ Accelerations - 1st

pic.twitter.com/C85YpXIMl5 — DataMB (@DataMB_) April 26, 2025

Il devra prouver sa fiabilité défensive

Pour faire un grand résumé, Diego Moreira est un joueur qui aime beaucoup provoquer son opposant direct en un contre un, un petit peu à la manière de Jérémy Doku, même si le joueur de Manchester City est l'un des meilleurs du Monde dans ce domaine. Il est capable d'arpenter tout le flanc et semble plutôt destiné, comme à Strasbourg, a évolué comme flanc gauche devant une défense à 3, plutôt que comme latéral d'une défense à 4.

Le joueur de Strasbourg a une belle carte à jouer en équipe nationale puisque Maxim De Cuyper n'est pas encore véritablement installé au rang de titulaire. Il devra cependant prouver qu'il est meilleur que le Brugeois dans sa faculté à ne pas oublier son adversaire dans son dos, à le suivre et à l'empêcher de jouer. Une chose est certaine, l'ensemble du côté gauche de la Belgique a de quoi faire dynamiter bon nombre de défenses adverses.