Un jeune talent quitte le RFC Liège libre... et attire déjà plusieurs clubs : "Mon objectif n'était pas de partir"

Arrivé au RFC Liège en juillet 2024 en provenance du Club de Bruges, Jullian Baiocchi (18 ans) s'en va librement un an plus tard, après une belle saison en U21 et quatre minutes en Challenger Pro League. Il rêve désormais d'une place dans le monde professionnel.

Passé par les centres de formation du Racing Genk et du Club de Bruges, Jullian Baiocchi s'est engagé en faveur du RFC Liège en juillet 2024 et a disputé une grande partie des matchs avec l'équipe U21.

Une belle saison en U21... à tout juste 18 ans

Numéro 10 gaucher de formation pouvant évoluer comme ailier droit ou comme ailier gauche, le joueur de 18 ans s'est retrouvé dans une équipe composée de jeunes adultes ayant deux à trois ans de plus que lui, mais a pu compter sur la confiance de son entraîneur, Fabrice Cristallini.

"J'ai passé une belle première partie de saison avec l'équipe. Tout le monde s'entendait bien et j'ai pu revenir à mon meilleur niveau après ma blessure (il a été victime d'une fracture de stress à la troisième lombaire, dans le bas du dos, lors de son passage de Genk à Bruges en 2023). D'habitude, ce sont les plus âgés qui jouent, mais le coach m'a fait confiance dès le début", a-t-il confié dans un entretien avec Walfoot.be.

J'étais heureux de faire mes débuts professionnels, mais aussi frustré"

Auteur d'une saison encourageante, il a été intégré dans le noyau A avec lequel il s'entraînait déjà depuis le mois de décembre lors de la dernière journée de Challenger Pro League, contre le Jong Genk. Et, cerise sur le gâteau, il a pu monter au jeu quatre minutes et réaliser ses débuts chez les professionnels.

"Je suis reconnaissant d'avoir pu jouer quelques minutes, c'est un accomplissement sportif majeur. D'un autre côté, c'était frustrant de ne monter que quatre minutes, car je n'ai pas pu m'exprimer. Il y a eu deux corners, c'est tout. J'étais content mais frustré."

Un départ crève-cœur et un futur loin de Rocourt

Frustré, il l'est aussi un peu quant à sa situation pour la saison prochaine. Alors qu'il aurait aimé être intégré au noyau A du RFC Liège, Jullian Baiocchi s'est vu proposer une place à... Aywaille, en D2 ACFF, club partenaire du Matricule 4 depuis cette fin de saison. Un projet qui ne l'a pas convaincu, et qui l'a poussé à se désaffilier du club. "Mon objectif n'était pas de partir de Liège, mais j'ai préféré me désaffilier en sachant les conséquences potentielles."

Désormais libre, Jullian Baiocchi attire l'intérêt de plusieurs formations et aura l'occasion de choisir le meilleur projet. Deux clubs de Jupiler Pro League, un de Challenger Pro League et un de D2 néerlandaise sont déjà sur la balle et il est bien possible que le jeune talent puisse jouer plus de quatre minutes dans le monde professionnel la saison prochaine.