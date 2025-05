Rudi Garcia veut absolument le garder : sans lui, le football belge ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui

Qu'ont en commun Thibaut Courtois, Koen Casteels, Sinan Bolat, Maarten Vandevoordt et Mike Penders en dehors du fait qu'ils ont joué à Genk ? Leur entraîneur des gardiens, Guy Martens. Depuis près de deux décennies, il forme à chaque fois des gardiens de haut niveau.

L'école de gardiens de but du Racing Genk est une référence en Belgique et bien au-delà, et Guy Martens est devenu un nom respecté à l'échelle internationale. Peut-être n'est-il pas aussi connu du grand public, mais en coulisses, tout le monde est élogieux sur son approche et son expertise.

À Genk, ils regrettent toujours de l'avoir mis à la porte à l'époque. Cela s'est produit en 2015, lorsque Peter Maes a été nommé entraîneur et a amené avec lui Erwin Lemmens, l'entraîneur de gardiens des Diables Rouges de l'époque. Martens a été informé de son licenciement par téléphone, ce qui l'a énormément blessé. Il a ensuite travaillé brièvement à Singapour, mais est revenu à Genk après le départ de Maes.

Et ils ne l'ont pas regretté. Après Courtois et Casteels lors de son premier passage, il a formé avec Vandevoordt et Penders deux nouveaux potentiels Diables Rouges, qui ont également rapporté beaucoup d'argent. L'ancien enseignant est réputé pour sa capacité à rendre les gardiens mentalement plus forts. De plus, il est spécialisé dans le perfectionnement de leur positionnement et de leurs réflexes, en utilisant l'analyse vidéo et des méthodes d'entraînement modernes et ciblées.

Garcia souhaite le conserver

En février, l'URBSFA l'a nommé entraîneur de gardiens intérimaire chez les Diables Rouges. Une dernière tentative pour convaincre Thibaut Courtois de revenir, mais entre-temps, même le sélectionneur Rudi Garcia l'apprécie énormément.

Garcia a déclaré qu'il espère que Martens rejoindra définitivement l'équipe nationale et des discussions sont en cours avec Genk à ce sujet. Pour Courtois, Vandevoordt et Penders, il est comme un second père, et même le gardien du Real Madrid a toujours un immense respect pour lui. Il est un confident et l'un des rares à avoir de l'influence sur lui.

Encore un prodige en approche ?

Martens a déjà un nouveau prodige en attente. Il s'agit du n°1 du Jong Genk : Lucca Brughmans est le gardien de l'équipe nationale U17 qui dispute en ce moment le Championnat d'Europe. Il est déjà comparé à Courtois et Vandevoordt à leur époque. Des gardiens de but très grands avec d'excellents réflexes, voilà ce que Martens recherche et trouve à chaque fois.