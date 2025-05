La Gantoise écarte un cadre pour le déplacement à l'Union : en voici la raison surprenante !

Non seulement Gand n'est pas en grande forme, mais les Buffalos vont qui plus est se rendre à l'Union sans Jordan Torunarigha. L'aspect sportif n'a plus grande importance à La Gantoise...

La saison de La Gantoise est terminée. Les Buffalos n'ont plus aucune chance de terminer 5e et d'aller chercher un ticket européen, et peuvent juste jouer le jeu à fond en tentant d'aller embêter l'Union Saint-Gilloise qui sera sacrée championne en cas de victoire.

Mais l'aspect sportif n'a plus d'importance côté gantois. Au point où un cadre sera laissé de côté pour raisons... financières. Jordan Torunarigha (27 ans) ne sera en effet pas repris pour cet ultime match de la saison. S'il joue un match de plus, La Gantoise devrait en effet verser 500.000 euros de plus au Hertha Berlin, acheté 3,5 millions en 2022.

Le transfert de Torunarigha impliquait des bonus de performance, dont un demi-million si le Germano-Nigérian jouait un certain nombre de matchs. Et selon des sources internes au club, La Gantoise veut éviter de débourser cette somme, d'autant que cet été, un départ est au programme.

Jordan Torunarigha arrive en effet en fin de contrat et ne prolongera pas à Gand. Il partira libre et plusieurs clubs sont déjà mentionnés, notamment l'Olympique de Marseille. Côté gantois, on comprend donc bien que payer 500.000 euros de plus pour un match sans enjeu alors que le joueur, estimé à 4,5 millions, va déjà partir gratuit, serait assez raide.

Côté Hertha, bien sûr, ce sera certainement accueilli d'un mauvais oeil. Car le club de la capitale allemande va déjà perdre de l'argent suite au départ gratuit de Torunarigha, un pourcentage de 15% à la revente ayant été négocié lors du transfert à La Gantoise...