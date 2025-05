Plusieurs jeunes ayant goûté au noyau A vont quitter le Standard en fin de saison

En fin de contrat, deux jeunes du Standard s'apprêtent à quitter le club librement cet été. Ils avaient eu leur chance avec le noyau A, sans toutefois réussir à convaincre.

Les dernières heures du mercato hivernal ont été mouvementées du côté du Standard. Si les Rouches ont obtenu le prêt de Gavin Bazunu en toute fin de période des transferts et ont mis un terme à celui de Viktor Djukanovic, deux jeunes joueurs auraient également pu faire leurs valises il y a près de quatre mois, mais aucun accord n’a été trouvé.

Parmi eux, Lucas Noubi, qui compte déjà 45 apparitions avec l’équipe première. Le défenseur central avait été testé par Ivan Leko durant la préparation, mais son attitude jugée trop nonchalante n’avait pas convaincu le coach croate. Ce dernier voyait en lui un joueur talentueux, mais encore trop enclin aux erreurs individuelles. Début février, plusieurs clubs s’étaient manifestés, notamment le RWDM, Dender et Louvain, mais aucun transfert ne s’est concrétisé.

Noubi a donc terminé la saison en D1 ACFF avec le SL16 FC. Il a disputé neuf des dix rencontres de playdowns, contribuant au maintien du club lors de la dernière journée grâce à une victoire à Tournai. S’il a joué un rôle important, cela n’a toutefois pas suffi pour réintégrer le noyau A.

Au SL16 FC, le noyau des joueurs va aussi être revu

Le secteur défensif de l’équipe première semble d’ailleurs être l’un des rares à être assez pourvus en vue de la saison prochaine. Rien qu’au poste de défenseur central, Ibe Hautekiet, Bosko Sutalo, David Bates, Daan Dierckx, ainsi que Henry Lawrence, capable de dépanner dans une défense à trois, seront toujours présents, sauf offre inattendue.

Ce n'est, certes, pas folichon, mais c'est déjà mieux qu'au milieu de terrain, où seuls Hakim Sahabo, Ibrahim Karamoko, Léandre Kuavita et... Moussa Djenepo pourraient être là à la reprise (le contrat de ce dernier pourrait être résilié en raison de son important salaire) Une arrivée en prêt pourrait même venir renforcer ce secteur défensif. Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer que Lucas Noubi bénéficie d’un réel temps de jeu, d’autant qu’il espère un projet plus ambitieux que celui proposé par le SL16 FC.

Arrivant en fin de contrat, il devrait donc quitter le Standard le 30 juin. Et il ne sera pas le seul. Prêté au RWDM, Soufiane Benjdida ne sera pas prolongé non plus, après avoir été renvoyé par le club bruxellois à la suite d’une altercation avec un coéquipier. Arrivé en août 2023 en provenance du Raja Casablanca, l’attaquant totalise 18 apparitions avec le noyau A, pour 3 buts et une passe décisive, sans toutefois marquer les esprits. Le club pourrait également se pencher sur la situation de Brahim Ghalidi, dont le contrat court jusqu’en juin 2026.