Un relégué ambitieux : Courtrai prépare un coup surprise du côté de Bruges

Courtrai vient à peine d'être relégué et a déjà vu son entraîneur Bernd Storck partir au Cercle de Bruges. Pour la saison prochaine en Challenger Pro League, le club envisage désormais de frapper à la porte du Club de Bruges pour y dénicher son futur entraîneur principal.

Dans la quête d’un nouvel entraîneur, un nom revient avec insistance : celui de Michiel Jonckheere, actuellement entraîneur adjoint au Club de Bruges, selon Het Nieuwsblad. Âgé de 35 ans, Jonckheere, ancien joueur de Coutrai et d'Ostende, est depuis un an et demi le bras droit de Nicky Hayen chez les Blauw en Zwart.

Son travail à Bruges est très apprécié. Il figurait récemment sur la liste des candidats pour devenir entraîneur principal du Club NXT. Son apport sur les phases arrêtées et l’organisation défensive est particulièrement remarqué.

Bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été donnée concernant un départ vers KV Courtrai, Jonckheere aurait bel et bien été approché. Il devrait rester en poste jusqu’à la fin de la saison, alors que Bruges est toujours en lice pour le titre national.

Jonckheere a aussi une expérience en tant qu'entraîneur principal intérimaire. La saison dernière, il avait dirigé le Club de Bruges lors du match décisif pour le titre face au Cercle de Bruges, en l’absence d'Hayen, suspendu. Sa progression fulgurante comme coach est remarquable. Il entraînait encore les U18 du club il y a moins de deux ans. Désormais, il pourrait décrocher son premier poste de T1 en professionnel.

Courtrai cherche un nouveau coach après le départ surprise de Bernd Storck vers le Cercle la semaine dernière. Un coup dur pour le club, car malgré la relégation, Storck avait ravivé l’esprit de l’équipe. Avec Jonckheere, les Kerels espèrent attirer un visage jeune, dynamique et familier du club. La direction sportive a également changé. Pieter Eecloo n’est plus le CEO Sports depuis la relégation. Son successeur, Nils Vanneste, ancien d'Ostende, a repris les commandes. Lors de son passage chez les Kustboys, il avait déjà croisé la route de Jonckheere. Une réunion semble désormais imminente.