Vincent Kompany pourrait connaître deux départs : Anderlecht va chercher du renfort au Bayern

Vincent Kompany a marqué les esprits au Bayern Munich dès ses premiers mois en apportant structure et sérénité au club. Il pourrait maintenant perdre deux figures clés de son staff. René Maric et Bram Geers sont sur le départ, ce dernier pourrait rejoindre Anderlecht.

Le départ de Bram Geers vers Anderlecht semble de plus en plus probable. Le club bruxellois est en négociations avancées avec le préparateur physique de 32 ans, qui a déjà travaillé aux côtés de Vincent Kompany à Anderlecht et Burnley. Geers, motivé par des raisons personnelles, souhaite retourner en Belgique, même s'il entretient une grande estime pour son ancien coach.

Pour Anderlecht, le retour de Geers représenterait un renfort précieux. Le staff médical du club a été mis en cause cette saison après une série de blessures musculaires chez des joueurs clés. Très apprécié en interne, Geers pourrait reprendre la préparation physique en main pour limiter les pépins physiques.

Au Bayern, il n’est pas simplement un préparateur physique parmi d’autres. Il dirige régulièrement les premières minutes de l'entraînement et reste constamment sur le terrain. Son rôle dans l'encadrement quotidien de l’équipe est primordial, et il est un des hommes de confiance de Kompany. Son départ aurait donc un impact significatif.

Quant à l'assistant-coach René Maric, il est également dans le viseur pour un transfert. Hajduk Split, en quête d'un successeur à Gennaro Gattuso, envisage l'Autrichien de 32 ans, d'origine croate, pour sa première expérience en tant qu'entraîneur principal.

Mais, un départ de Maric à court terme semble moins probable. Selon le BILD, l'entraîneur se sent bien au Bayern et est vu comme un maillon essentiel entre l'analyse, la tactique et le groupe de joueurs. Si lui aussi venait à partir, Kompany risquerait de perdre deux piliers en peu de temps.