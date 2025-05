Voici les deux propositions actuellement sur la table pour Kevin De Bruyne : le Diable Rouge prendra bientôt sa décision

Deux offres sont actuellement sur la table pour Kevin De Bruyne. La première est une proposition de Naples et la seconde vient tout droit des États-Unis, avec le Chicago Fire. L'aspect familial aura un impact important dans la décision du joueur belge.

Ce mardi soir, Kevin De Bruyne a fait ses adieux aux supporters de Manchester City après une décennie de bons loyaux services. Les Citizens disputaient leur dernier match de la saison à domicile. Véritable légende des Citizens, l’équipe a même annoncé qu'une statue à son effigie sera construite devant le stade (lire ici), comme c'était le cas pour un autre Diable Rouge passé par le club, Vincent Kompany.

Mais alors, qu'en sera-t-il de l'avenir du Diable Rouge désormais ? Ces dernières semaines, les rumeurs ne font que s'enchaîner concernant la prochaine destination de KDB. Le milieu de terrain devra bientôt prendre une décision.

D'après l'expert mercato Fabrizio Romano, Naples a fait une proposition de contrat importante au médian offensif. Les Napolitains seraient prêts à conclure l'affaire très rapidement.

Un départ aux État-Unis ?

Une autre offre reste cependant en vigueur. La proposition du Chicago Fire pourrait également être une option intéressante pour KDB.

L'aspect familial aura un impact important dans sa décision. Le joueur devrait prendre une décision en accord avec sa famille, comme il l'avait notamment expliqué en zone mixte après la défaite de Manchester City en finale de FA Cup samedi dernier.

"Je ne sais pas où j'irai. Cela va dépendre de qui est intéressé. J'ai une famille, je dois prendre soin de mes jeunes enfants. Ma décision doit donc convenir à tout le monde et pas uniquement à moi. Si j'avais 20 ans et que j'étais seul, ma décision aurait été plus simple. C'est plus compliqué désormais," précisait le joueur belge.