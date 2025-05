Kasper Dolberg ciblé par un club anglais : quelle réponse d'Anderlecht ?

Kasper Dolberg rayonne à Anderlecht, mais son avenir pourrait se jouer ailleurs. Un club anglais s'intéresse à lui.

Kasper Dolberg a retrouvé le calme. À Anderlecht, l’attaquant danois semble enfin avoir trouvé un équilibre, sur le terrain comme en dehors. Il enchaîne les matchs, les buts, et les sourires. Lui-même l’a confié : Bruxelles, c’est un peu devenu chez lui.

Cette sérénité, il la partage avec sa famille, installée et épanouie dans la capitale belge. Pour un joueur qui a connu les turbulences, ce confort de vie n’est pas un détail. Il compte. Et pourtant, il pourrait être remis en question plus vite que prévu.

Car selon la presse anglaise, Leeds United s’intéresse de très près à Dolberg. Le club anglais le considère comme un renfort idéal pour son projet. Sa valeur est estimée à 13 millions d’euros selon Transfermarkt, mais Anderlecht en demanderait un peu plus.

Olivier Renard, le directeur sportif, se retrouve face à un choix important. Faut-il prolonger un joueur qui s’intègre parfaitement, ou profiter d’une belle offre pour réinvestir ? La réflexion est en cours. Pour l’instant, rien n’indique dans quelle direction le vent tourne.

Et Dolberg ? Il a déjà prouvé qu’il pouvait briller dans un environnement qui lui ressemble. Reste à savoir si Anderlecht en fera encore partie la saison prochaine