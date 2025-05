Des tickets à... 900 euros : l'Union victime de son succès, Saint-Gilles organise une fanzone pour les supporters

Dimanche, l'Union Saint-Gilloise a rendez-vous avec son histoire. Le club sera sacré champion en cas de victoire face à La Gantoise, et personne ne veut rater ça.

C'est dans ce genre de circonstances que le Parc Duden paraît en effet un peu trop petit pour l'Union Saint-Gilloise. Ce dimanche, le stade de l'USG sera plein à craquer pour le dernier match de Playoffs contre La Gantoise, qui peut être celui du titre.

Une victoire, et l'Union est championne. Un moment historique : ce serait le premier titre national de la RUSG depuis 90 ans, après deux deuxièmes places en 2022 et 2024. Sans surprise, donc, la demande de tickets explose... et les supporters en sont victimes.

De faux tickets ont en effet été remis en vente, à des tarifs largement supérieurs à ceux du marché. De faux billets ont même été mis en vente, affirmait récemment Fabio Pinto Macedo, responsable de la billetterie unioniste (lire ici).

Sur certaines plateformes, les prix montaient jusqu'à des tarifs absolument vertigineux : on parle de tickets entre 900 et 1300 euros, pour une place coûtant initialement une trentaine d'euros. Du délire, que l'USG a signalé notamment à la plate-forme Ticketswap, sur laquelle il n'est désormais plus possible d'acheter un billet pour le match.

Les supporters n'ayant pas leur précieux sésame pour le match, et ils seront bien sûr très nombreux, sont invités à se rendre dans les cafés autour du stade - qui seront bondés - ou bien dans la fanzone organisée par la commune de Saint-Gilles. Un écran géant sera en effet installé Place Van Menen pour ce match du titre.

Une “zwanze zone” ouvrira ses portes dès 15h pour permettre aux supporters de se réunir et de préparer la rencontre, dont le coup d'envoi est prévu à 18h30. Des stands de boissons et une petite restauration seront également proposés.