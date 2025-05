Kevin De Bruyne va recevoir le même hommage exceptionnel que Vincent Kompany près du stade de Manchester City !

Manchester City a rendu un vibrant hommage à Kevin De Bruyne, remplacé après 70 minutes contre Bournemouth. KDB a reçu une standing ovation et une haie d'honneur, avant qu'un lightshow et une vidéo d'hommage soit diffusé sur l'écran du stade.

De Bruyne a eu droit à des adieux dignes de son statut à Manchester City. Et maintenant, le milieu de terrain des Diables Rouges va avoir droit à un grand honneur : le club a en effet annoncé qu'une statue allait être érigée aux abords de l'Etihad Stadium.

Ce n'est pas surprenant : plusieurs stars de Manchester City comme David Silva, Sergio Agüero mais aussi Vincent Kompany ont eux aussi eu droit à leur statue près du stade des Citizens.

