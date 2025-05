Malines pense à deux entraîneurs... actifs en Jupiler Pro League pour remplacer Fred Vanderbiest

Il est peu probable que Frederik Vanderbiest soit encore l'entraîneur de Malines la saison prochaine. Le KaVé pense déjà à deux entraîneurs bien connus du championnat pour lui succéder.

En début de saison, Malines nourrissait l’espoir de jouer les outsiders et, pourquoi pas, de se battre pour la sixième place, synonyme de qualification pour les Champions Play-Offs. Mais la réalité du terrain s’est révélée bien différente.

Après un début encourageant, le KaVé a progressivement sombré, tout comme Besnik Hasi. Très critique envers ses joueurs et à court de solutions, l’entraîneur albanais a été remercié afin de provoquer l’électrochoc nécessaire et d’éviter les play-downs.

Frederik Vanderbiest a alors pris le relais. Sous sa houlette, l’équipe malinoise a semblé plus libérée et a assuré son maintien en Jupiler Pro League. Malines a ensuite disputé des Europe Play-Offs décevants (11 points sur 27 avant le déplacement à Dender), et ces rencontres ont mis en lumière les limites de Vanderbiest dans un rôle de numéro un. Bon adjoint, sans doute, mais pas encore l’homme de la situation pour faire franchir un cap à cette équipe.

Malines pourrait piocher le remplaçant de Vanderbiest chez un concurrent

Selon nos informations, Malines envisage donc de changer d’entraîneur principal pour préparer la saison prochaine et a déjà ciblé deux profils… actuellement actifs en Jupiler Pro League.

Derrière les casernes, deux noms reviennent avec insistance : Rik De Mil et Vincent Euvrard. L’actuel entraîneur de Charleroi figurait sur la liste restreinte de La Gantoise avant la prolongation de Danijel Milicevic. Il n’exclurait pas un départ, même si une qualification de Charleroi pour la Conference League pourrait rebattre les cartes.

Vincent Euvrard, de son côté, pourrait être tenté par un projet plus ambitieux et mieux doté que celui de Dender. À 43 ans, il affiche de grandes ambitions, difficilement réalisables à moyen terme avec son club actuel. Un projet bien structuré du côté de Malines pourrait lui offrir l’opportunité de viser les Champions Play-Offs dès la saison prochaine.