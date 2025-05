Le RFC Liège fait participer ses supporters : voici à quoi pourrait ressembler le maillot du club la saison prochaine

Le RFC Liège est maintenant pleinement lancé dans son processus de préparation en vue de la saison prochaine. Les Sang et Marine ont disputé leur dernier match de championnat le 13 avril dernier, ce qui laisse presque quatre mois au club pour se préparer pour le début de la saison prochaine. En effet, les premières rencontres de la Challenger Pro League se dérouleront les 8, 9 et 10 août.

Le maillot qui sera porté par les joueurs liégeois pour le début de la compétition est toujours en réflexion. Trois t-shirts sont actuellement envisagés.

Un maillot aux couleurs sang et marine avec des rayures rouges est dans un premier temps présenté par l'équipe. Ce dernier comporte un motif sur le dessus, avec des manches bleues et un col. Le second maillot, qui est également rayé, a simplement un design un peu plus sobre. Il est similaire au précédent, mais ne comporte pas le motif sur le haut du t-shirt. Le troisième maillot est quant à lui bien différent. Il ne s'agit pas d'un maillot uniquement aux couleurs sang et marine. Celui-ci est blanc avec des rayures rouges et bleues sur la face avant, mais aussi sur les manches, et il ne comporte pas de col comme les deux autres.

Le choix du maillot sera fait par les supporters. Ceux-ci peuvent voter pour leur préféré jusqu'au samedi 24 mai à 10h00.

Pour participer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur les différents réseaux sociaux ou sur le site web du RFC Liège, où un lien vers le formulaire pour choisir votre maillot préféré est partagé. Un seul vote par personne est autorisé.