Le Real Madrid est prêt à aller chercher un joueur que le FC Barcelone voulait absolument signer l'été dernier !

Le Real Madrid a dû céder le titre de champion d'Espagne à son rival de toujours, le FC Barcelone, cette saison. Les Madrilènes n'ont cependant pas l'intention de rester inactifs et sont prêts à recruter Nico Williams, l'un des joueurs les plus en vue de La Liga.

Le grand public a découvert Nico Williams lors de l'Euro 2024 Aux côtés de Lamine Yamal, il a rapidement conquis le cœur de nombreux fans de football. La Roja a finalement remporté le titre européen après sa victoire en finale contre l'Angleterre.

Dans les semaines et les mois suivants, Williams s'est retrouvé au centre d'un véritable feuilleton de transferts, avec le FC Barcelone en tête de liste. Une signature semblait imminente, surtout au regard de sa clause libératoire relativement modeste, fixée à 58 millions d'euros. Mais contre toute attente, l'ailier est resté fidèle à l'Athletic Club de Bilbao.

Un an plus tard, le Real Madrid semble maintenant dans la course pour recruter Williams. Selon le journal espagnol Marca, après une saison décevante où les Madrilènes ont vu leur rival, le FC Barcelone, rafler le championnat, la Coupe et la Supercoupe, le club madrilène envisage de renforcer sérieusement son effectif.

Après l'arrivée du défenseur central Dean Huijsen, l'ailier basque pourrait devenir la deuxième grande recrue du Real Madrid. Avec la perspective de Xabi Alonso sur le banc, une nouvelle ère semble se dessiner dans la capitale espagnole.

Williams a marqué onze buts cette saison, toutes compétitions confondues. Son arrivée pourrait, cependant, présager de mauvaises nouvelles pour certains joueurs, à l'instar de Rodrygo. Le Brésilien, déjà relégué à un rôle secondaire cette saison en raison de l'ascension de Kylian Mbappé, pourrait voir son avenir au Real Madrid compromis avec l'éventuelle arrivée du joueur basque.