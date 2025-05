"J'ai très hâte de découvrir les supporters" : les premiers mots d'Alexis André Jr. en tant que joueur du RFC Liège

Le nouveau gardien du RFC Liège, Alexis André Jr., s'est exprimé pour la première fois sur son transfert. Le portier en dit plus sur son ressenti après sa signature avec le Matricule 4, mais aussi sur ses principales qualités.

Alors que nous vous le dévoilions en exclusivité ce lundi, l'information a été confirmée par le RFC Liège ce mercredi : Alexis André Jr. est la deuxième recrue du RFC Liège en vue de la saison prochaine. Très heureux de sa signature, le Franco-Marocain, connu notamment pour avoir gagné Secret Story en 2024, s'est exprimé sur son choix de rejoindre Rocourt.

"Je suis très heureux. L'accueil a été très chaleureux," confie le joueur au micro de son équipe. "Ce que j'ai hâte de faire, c'est de commencer la saison. J'ai très hâte de découvrir les supporters. J'ai vu que c'était une très bonne fan base. J'ai aussi été accueilli par les joueurs et j'ai hâte de commencer."

Mais alors, qu'est-ce qui l'a marqué en s'informant sur le Matricule 4, tant au niveau de l'équipe que de l'ambiance ? "Déjà, pour commencer, l'ambiance, j'ai vu que les supporters sont très actifs. Moi, ça me donne beaucoup d'adrénaline et j'ai hâte de commencer. J'ai vu un groupe qui joue bien au ballon et ça va me changer de l'Angleterre, parce qu'ici, ce n'est pas seulement des longs ballons. J'ai hâte de pouvoir jouer au sol et de faire du beau jeu."

Ses principales qualités

Le natif de Mulhouse rejoint le RFC Liège en provenance de Maidstone United, club du sixième échelon anglais. Le portier a été interrogé sur ses principales qualités. "Déjà, ne pas prendre de buts. J'ai fait une bonne saison en Angleterre avec 24 clean sheets cette année dans le championnat", précise-t-il.

Le joueur de 27 ans a également battu un record : "J'ai égalé le record de clean sheets de tous les temps dans le championnat où j'évolue actuellement." "Mon objectif est d'amener cela ici et de réaliser le plus de clean sheets possible. Ne pas prendre de buts, déjà pour commencer. J'ai aussi un bon jeu au pied et aérien. Je suis assez grand, donc j'essaie de dominer mon box," conclut-il.