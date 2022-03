🎥 Retrouvailles émouvantes sur les terrains pour Sacha Kljestan

L'Américain, ancien joueur d'Anderlecht, a retrouvé une vieille connaissance plus de 10 ans après. Instant émotion.

Ces belles images nous proviennent de la MLS et plus précisément du match entre le Charlotte FC et le Los Angeles Galaxy. A vrai dire, la victoire de Los Angeles (0-1) est purement anecdotique par rapport à ce qu'à vecu l'ex-Anderlechtois Sacha Kljestan (36 ans). Le milieu de terrain a en effet échangé son maillot à la fin du match avec le joueur de Charlotte Chris Hegardt.

Et ce n'est pas la première fois que les deux hommes se rencontraient, puisque Kljestan avait rendu visite à Hegardt lorsqu'il n'avait que 8 ans et qu'il était hospitalisé pour cause d'un cancer. Il lui avait alors offert son maillot. Depuis, Kljestan a eu le temps d'enchaîner les saisons de grande classe au Sporting et de revenir en Amérique ; Hegardt, lui, a vaincu la maladie et est devenu footballeur professionnel.

đź«‚ | @SachaKljestan a rencontré en 2010 un jeune garçon de sept ans, atteint d'un cancer du foie, lors d'une visite dans un hôpital. Ce week-end, il l'a retrouvé sur le terrain. ❤️pic.twitter.com/Uv8Epz76Rz — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 8, 2022

Avant la rencontre, Kljestan avait posté un tweet où il expliquait que leurs destins s'étaient déjà croisés auparavant, il y a 12 ans. "En 2010, ma femme et moi avions rendu visite à ce jeune homme à l’hôpital pour enfants de Los Angeles. Aujourd’hui, j’ai croisé ses parents dans le lobby de notre hôtel à Charlotte. Son nom est Chris Hegardt et il vient de débuter au milieu de terrain pour Charlotte. Je lui avais donné mon maillot lors de notre première rencontre, j’espère qu’il me donnera le sien demain après le match !"