Furieux, Gérard Lopez dézingue ses joueurs

Dimanche, Bordeaux a perdu un match important dans la course au maintien en Ligue 1 face à Troyes (0-2).

Le président des Girondins de Bordeaux Gérard Lopez était furieux après la défaite des siens et il l'a fait savoir. "Il y a de la déception parce qu'on a des joueurs intrinsèquement plus forts que ce qu'ils montrent sur le terrain", a lâché le propriétaire de Mouscron dans les colonnes du quotidien L'Equipe avant de poursuivre.

"On a deux gros soucis : Un, on travaille des choses pendant la semaine et dès qu'on subit une occasion adverse, on ne se tient plus du tout à notre plan de jeu. Deux, on a des joueurs qui, psychologiquement... On ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir envie mais on a l'impression qu'ils jouent avec une grenade dégoupillée dès qu'ils ont le ballon. Inquiet ? Bien sûr. Si je pouvais mettre des crampons et jouer, je le ferais. C'est ce qui est frustrant. Je sais ce qui est fait pendant la semaine, et le jour du match, on dirait que ce sont les frères des joueurs qui jouent", a déploré le patron bordelais.