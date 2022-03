Idrissa Gueye blesse Kylian Mbappé à l'entraînement ... et se fait menacer par les supporters parisiens

Drôle de mésaventure pour le Parisien Idrissa Gueye, qui aurait involontairement blessé Kylian Mbappé à l'entraînement.

Lors d'un contact à l'entraînement, Kylian Mbappé aurait été légèrement touché et est désormais incertain pour l'importantissime choc de ce mercredi en Ligue des Champions face au Real Madrid. Idrissa Gueye, le "coupable", est désormais victime d'une véritable campagne de harcèlement de la part ... des supporters parisiens : malgré une communication rassurante du PSG, le Sénégalais et sa famille auraient été ciblé par des insultes et des menaces virulentes.

En réaction à ce comportement stupide des supporters parisiens, Gueye et sa femme ont été contraints de fermer l'espace commentaires de leurs réseaux sociaux. Kylian Mbappé s'est précipité à la défense de son coéquipier via un post sur les réseaux.