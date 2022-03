Le beau-père d'un joueur du FC Copenhague décède dans la guerre en Ukraine

Le club danois est en deuil.

Le FC Copenhague a communiqué que le beau-père de son joueur David Khocholava était décédé en défendant l'Ukraine face à l'invasion russe.

"Toute notre attention et notre énergie sont dirigées vers le soutien de David et de sa famille avec tout ce qui est possible en ce moment très difficile, et nous leur envoyons nos pensées et notre amour.

Bien entendu, David a bénéficié d'un congé pour s'occuper de sa famille, et nous espérons que tout le monde respectera le fait que lui et sa famille ont besoin de paix et d'intimité.

En tant que club et communauté, nous nous dissocions fortement de la guerre terrible et insensée contre le peuple ukrainien - et nous exhortons à nouveau tout le monde à apporter son soutien comme il le peut.

Tout le monde au F.C. Copenhagen envoie ses condoléances à David et à sa famille.

Le club n'a pas d'autre commentaire à faire pour le moment", peut-on lire dans le communiqué.

Khocholava est Géorgien, mais a évolué en Ukraine, au Shaktar Donetsk. Le FC Copenhague doit jouer ce jeudi en Conference League face au PSV.