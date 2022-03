Un international néerlandais, accusé de tentative de meurtre, risque gros

Lors d'une rixe au sein de la sphère familiale en juillet 2020, Quincy Promes (30 ans) avait poignardé son cousin au genou, et a depuis été accusé de tentative de meurtre avec circonstances aggravantes. Dans des enregistrements téléphoniques parus cette semaine, on entend en effet Promes s'exprimer de manière lucide : "Il a eu de la chance que je n'avais pas d'arme à feu, car cela aurait été encore plus moche (...) Il y a des personnes pour lesquelles je tue. Je suis loyal à ma tante, si tu la voles, je te tue", explique l'ailier du Spartak Moscou et international néerlandais (50 caps, 7 buts).

Les discussions enregistrées, entre Promes, son père et sa tante, ne laissent aucune place au doute. "Pourquoi t'es-tu interposé ?", demande le joueur à son père. "Je ne veux pas que tu aies d'ennuis", répond celui-ci. "Tu lui as sauvé la vie (...) Sinon, il était mort", affirme Promes. Il risque une lourde condamnation et le Spartak Moscou a déjà fait savoir que le cas échéant, le contrat du joueur serait rompu.

Quincy Promes will be officially charged with attempted murder, and judging by these leaks, he deserves to be sent away for a long time.



Spartak previously made clear that if he is to be found guilty, then his contract will be terminated. https://t.co/yyFjBjRJg5