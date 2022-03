Le jeune talent rejoint les Carolos en provenance de Grez-Doiceau (P1).

Mathieu Muland rejoint le Sporting Charleroi. Rapide, technique et puissant, l'ailier âgé de 17 ans était dans le viseur de plusieurs formations de D1A comme Anderlecht, OHL et Malines après ses bonnes prestations à Grez-Doiceau où il a marqué neuf buts et distillé huit assists.

Mais, le jeune joueur a opté pour le projet carolo où il va intégrer les U23 dès la saison prochaine.