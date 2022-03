Mauvaise nouvelle pour le Cercle et pour Thalhammer

Ce week-end, le Cercle de Bruges reçoit Courtrai dans le cadre de la 31ème journée de championnat.

Mauvaise nouvelle pour le Cercle de Bruges et surtout pour Dominik Thalhammer: l'entraîneur du Cercle a été testé positif au Coronavirus, comme l'a annoncé le club ce jeudi. Il doit rester en quarantaine et ne sera donc pas sur le banc pour la rencontre entre le Cercle et Courtrai ce dimanche.

Jimmy De Wulf et Miron Muslin seront sur le banc pour ce duel. Ils avaient déjà dépanné après le départ de Yves Vanderhaeghe.