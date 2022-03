Le Standard ne fera aucun cadeau à Seraing : "Les fans ont assisté à trop peu de victoires à Sclessin"

Ce dimanche, derby liégeois au programme en D1A lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard est prêt pour le derby liégeois et la réception du RFC Seraing. Actuellement barragiste, le promu sérésien est à six longueurs de la seizième place détenue par Zulte Waregem et ce déplacement à Sclessin fait partie de l'une de leurs dernières chances de se maintenir.

"Envie d'un match où on va exploser les compteurs"

"Il ne faut pas se préoccuper de notre adversaire, mais je ne veux pas que notre sérénité se transforme en nonchalance. C'est bien de jouer avec plus de relâchement, mais nous avons des objectifs bien précis comme celui de s'imposer à la maison. Nous n'avons pas été performants à domicile cette saison, et nous voulons donc nous rattraper pour notre public. Les fans ont assisté à trop peu de victoires à Sclessin. Cela est une motivation forte pour nous ce dimanche", a confié Luka Elsner en conférence de presse. "Nous devons démarrer la rencontre tambour battant et mettre Seraing dans les cordes. J'attends plus de buts de la part de mes joueurs. Envie d'un match où on va exploser les compteurs", a-t-il ajouté.

"Le bilan comptable pique les yeux, et j'aimerais dépasser cette barre des quarante points"

"L'intensité et l'implication doivent être maintenues et nous devons poursuivre sur notre lancée. Ce sera la clé pour nos quatre dernières rencontres. Le but est de laisser un bon sentiment en terminant sur une belle note, mais surtout de préparer la suite", a souligné le technicien franco-slovène. "Le bilan comptable pique les yeux, et j'aimerais que nous dépassions cette barre des quarante points", a conclu Elsner qui veut voir plus que 33 unités au compteur de son équipe.