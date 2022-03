OFFICIEL : 777 Partners est le nouveau propriétaire du Standard !

La société américaine d'investissements rachète 100% des parts du club liégeois !

L'information était dans l'air depuis un certain temps et il n'était plus qu'une question d'heure avant l'officialisation : le Standard est officiellement racheté par la societé d'investissements américaine 777 Partners, a annoncé le club liégeois sur son site officiel.

Une info cependant de taille est à noter : la société rachète 100% des parts du club ! Les dernières rumeurs évoquaient le fait que Bruno Venanzi allait conserver une partie des parts du club, mais il n'en sera finalement rien !

Voici le communiqué du club liégeois :

Bruno VENANZI a trouvé un accord avec la société américaine d’investissements alternatifs 777 Partners qui va racheter 100% des parts du Matricule 16 et ainsi devenir le nouveau propriétaire du Standard de Liège.

La signature du protocole d’accord de cession (ou signing) est réalisée et la conclusion de la cession (ou closing) suivra normalement dans quelques semaines selon la procédure habituelle.

777 Partners se réjouit de relever ce nouveau challenge afin d’aider notre club à continuer son développement et retrouver son lustre d’antan.

Le société américaine d’investissements alternatifs a été particulièrement séduite par plusieurs caractéristiques essentielles de notre institution :

- un club historique belge et européen de tradition jouissant d’une extraordinaire ferveur populaire et doté d’un des plus beaux palmarès nationaux.

- un club formateur de premier plan ayant une très belle réputation dans le développement des jeunes talents pour en faire des joueurs professionnels de qualité qui exercent leur passion au plus haut niveau.

- une marque nationale et internationale très forte au potentiel immense.

Bruno VENANZI remercie l’ensemble des membres du Standard de Liège pour leur collaboration indéfectible durant les 7 saisons de sa présidence et restera le 1er supporter de notre club pour l’avenir.

D’ici fin avril sera organisée au club une conférence de presse durant laquelle le nouveau propriétaire développera plus en détails sa vision stratégique.

A propos de 777 Partners :

777 Partners est une société américaine d'investissements alternatifs basée à Miami qui investit dans un certain nombre de secteurs verticaux attractifs à forte croissance.

Fondée en 2015, 777 Partners investit stratégiquement dans six grands secteurs : assurances, finances à la consommation et commerciales, financement des litiges, prêt direct, sports, médias et divertissement et aéronautique. La société cherche à acquérir et à développer des entreprises opérationnelles qui génèrent des flux de trésorerie prévisibles à long terme et de haute qualité pour son bilan tout en consolidant les opérations dans des entreprises similaires pour créer des gains d'efficacité et des économies d'échelle. 777 Partners investit à toutes les étapes du cycle économique et cible les entreprises en lien avec son portefeuille existant.

En 2021, 777 Partners a acquis la pleine propriété du Genoa C.F.C., le plus ancien club de football d'Italie, et a annoncé le mois dernier leur intention d'acquérir une participation de 70 % dans Vasco da Gama au Brésil. En outre, 777 Partners détient une participation importante dans le Sevilla FC, l'un des clubs de football les plus prestigieux et les plus prospères d'Espagne.

Au-delà du football, 777 Partners a rapidement construit un portefeuille de sports, médias et divertissements de classe mondiale, y compris la Ligue anglaise de basket avec les London Lions ; Fanatiz, un service de streaming diffusant des événements sportifs en direct pour un public européen et hispanique dans plus de 90 pays à travers le monde ; 1190 Sports, qui assure une gestion et une commercialisation de premier ordre des droits sportifs ; Atalanta Media, la toute première plateforme de distribution, d'engagement et de communauté dédiée au football féminin ; et Uplay, une plateforme canadienne de services dans le domaine du basket-ball.