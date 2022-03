Arthur Theate reconnaissant envers Alexander Blessin : "Sans lui et sans le président d'Ostende, je n'étais nulle part"

Tout est allé très vite pour Arthur Theate. Abandonné par le Standard, il a ensuite reçu sa chance au KV Ostende. Un an plus tard, il est titulaire en Serie A...

Cependant, Arthur Theate n'a jamais douté de ses propres qualités. "Jamais. Seulement concernant le fait que je n'aurais jamais la chance de montrer ce que je peux faire. Le Standard ne voulait plus de moi.... Ils n'avaient aucun projet pour moi", raconte-t-il à Het Laatste Nieuws. "Tout à coup, les jeunes ont eu leur chance et je pensais que j'avais les qualités pour réussir à Liège aussi. Certaines personnes en ont décidé autrement. Un mal pour un bien quand on voit où je suis maintenant."

Il ne veut pas parler de vengeance. "Non. Cette connotation est négative. Je suis heureux. Dans le football, il faut saisir la bonne opportunité au bon moment. Dans mon cas, c'était Ostende. Monsieur Blessin m'a donné beaucoup de confiance. Sans lui et sans le président du KVO, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je leur en suis reconnaissant. Je me souviens qu'après trois jours de tests, nous avons reçu un appel téléphonique de Blessin. Il était impressionné et voulait absolument que je signe avec Ostende. Il m'a toujours soutenu à cent pour cent. Je l'entends encore régulièrement, d'ailleurs", a conclu le défenseur.