L'Inter Milan n'abandonne pas pour Lukaku, mais ...

Le retour de Romelu Lukaku à Chelsea ne se passe pas vraiment comme prévu. Le buteur belge est bien moins épanoui qu'à l'Inter Milan, et les Nerazzurri pourraient bien en profiter ...

Romelu Lukaku (28 ans) était revenu par la grande porte à Chelsea, mais sa situation semble quelque peu stagner à l'heure actuelle : pas un seul but en 2022 en championnat, une dernière titularisation qui date du 19 février dernier et des prestations en demi-teinte. L'Inter Milan est prêt à saisir l'opportunité : d'après la Gazetta Dello Sport, l'ancien club de Lukaku n'a pas abandonné l'idée de le rapatrier l'été prochain.

Avec un plan dépendant notamment de conditions financières largement revues à la baisse : il faudrait pour ce faire que Chelsea soit revendu (et donc que Marina Granovskaïa, en charge des négociations et réputée pour son intransigeance, s'en aille également), qu'il s'agisse d'un prêt (même si la situation actuelle de Chelsea rend imprévisible l'avenir du club) et que Lukaku accepte une baisse conséquente de son salaire, ce à quoi il serait disposé. Au vu des développements potentiels de la situation de Chelsea, tout est ouvert ...