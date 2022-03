Trent Sainsbury: "Notre saison est déjà terminée"

Le KV Courtrai était complètement amorphe sur la pelouse du Cercle de Bruges (2-0).

Hier soir, le KV Courtrai a été défait sur la pelouse du Cercle de Bruges, 2-0. Des Courtraisiens complètement amorphes car il n'y a plus aucun objectif à atteindre cette saison, comme l'a reconnu Trent Sainsbury après la rencontre. "Le Cercle a mis une très bonne pression, ce qui nous a compliqué la tâche pour récupérer le ballon. Et le peu de fois où on y arrivait, on manquait de créativité offensivement. Tout le mérite revient au Cercle qui a su parfaitement nous museler."

"Pour nous, la saison est en fait terminée, et cela a peut-être joué un rôle dans nos esprits, même si nous restons des professionnels bien sûr. Nous sommes également payés pour cela. Mais il semblait que nous n'étions pas au rendez-vous ce soir, " a conclu Sainsbury au micro de Sporza.