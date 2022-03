Dompé et Ciranni évoquent leur avenir : "Il y avait déjà des offres en hiver"

Jean-Luc Dompé (1 but, 1 passe) et Alessandro Ciranni (1 but et un ballon sauvé sur la ligne) ont été très importants pour Zulte Waregem lors de la victoire contre Eupen. Mais qu'en est-il de leur avenir ?

Jean-Luc Dompé ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait : "J'ai encore un contrat, on verra ce qui se passera", a-t-il fait référence à son contrat jusqu'en juin 2023. "L'hiver dernier, il y a eu quelques offres, mais je suis toujours là. Nous verrons ce qui arrivera cet été." Stabilité Alessandro Ciranni, quant à lui, semble déjà certain. "Nous devons maintenant essayer d'assurer la stabilité en vue de la saison prochaine. Nous voulons utiliser les derniers matchs de la saison pour terminer sur une belle note et préparer la saison prochaine".